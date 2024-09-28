В приемный покой Мариинской больницы привезли уроженца Африки. Он приехал в Петербург погостить. По информации Мойки78, пострадавший - 25-летний гражданин Алжира.
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В приемный покой Мариинской больницы привезли уроженца Африки. Он приехал в Петербург погостить. По информации Мойки78, пострадавший - 25-летний гражданин Алжира.