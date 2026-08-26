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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АЕК усилился американским форвардом Деандре Пинкни

АЕК объявил о подписании 26-летнего американского форварда Деандре Пинкни. Прошлый сезон Пинкни провел в израильском «Маккаби Ирони Рамат-Ган», где набирал в среднем 17,5 очка и 7,3 подбора за матч.

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