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Ефимов: на станции «Рублево-Архангельская» готовятся к проходке тоннелей

Ефимов: на станции «Рублево-Архангельская» готовятся к проходке тоннелей

В столице возводят новую станцию «Рублево-Арханельское» одноимённой линии метро. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на строительной площадке началось устройство двух монтажно-щитовых камер с обеих сторон будущей платформы.

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