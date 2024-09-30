Ефимов: на станции «Рублево-Архангельская» готовятся к проходке тоннелей

В столице возводят новую станцию «Рублево-Арханельское» одноимённой линии метро. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на строительной площадке началось устройство двух монтажно-щитовых камер с обеих сторон будущей платформы.