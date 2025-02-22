Малкин признался, что не верил в то, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в преддверии матча против «Вашингтона» в НХЛ рассказал, беседовал ли он Александром Овечкиным о рекорде Уэйна Гретцки во время встречи в перерыве регулярного чемпионата.
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