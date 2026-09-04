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Льготники могут выбрать форму получения социальных услуг до 1 октября

Льготники могут выбрать форму получения социальных услуг до 1 октября

Речь идет о таких мерах поддержки, как бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецептам, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения До 1 октября 2026 года граждане, имеющие право на федеральные льготы, могут подать заявление в Социальный фонд России для изменения формы получения набора социальных услуг (НСУ), сообщила в беседе с RT депутат Московской городской думы Елена Ямщикова.

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