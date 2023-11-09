Власти Кубани пытались скрыть неуплату пострадавшим от ЧС компенсаций в 130 млн рублей

Бумажную волокиту допустили представители органов местного самоуправления и министерства ГО и ЧС.За 2023 год на территории 17 муниципалитетов Краснодарского края произошло более 20 крупных природных катаклизмов.
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