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Власти Кубани пытались скрыть неуплату пострадавшим от ЧС компенсаций в 130 млн рублей

Власти Кубани пытались скрыть неуплату пострадавшим от ЧС компенсаций в 130 млн рублей

Бумажную волокиту допустили представители органов местного самоуправления и министерства ГО и ЧС.За 2023 год на территории 17 муниципалитетов Краснодарского края произошло более 20 крупных природных катаклизмов.

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