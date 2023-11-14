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Bloomberg: чтобы выжить и развиваться, Китаю нужно разобраться в исключительности США

Bloomberg: чтобы выжить и развиваться, Китаю нужно разобраться в исключительности США

Любой представитель политической элиты Китая может быстро указать на недостатки в экономике США. В последние годы местные государственные СМИ с энтузиазмом освещали расовую напряженность и социально-экономическое неравенство, приостановку работы правительства, рост стоимости жизни и финансовые проблемы Вашингтона.

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