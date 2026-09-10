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Кандидаты в Госдуму массово забыли указать имущество и доходы в декларациях, пишет Mash Money. У одного не нашлось 11,5 млн рублей процентов по вкладам, у другого — 407 земельных участков, а у 164 кандидатов обнаружили незадекларированные счета, квартиры, землю и другие доходы.

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