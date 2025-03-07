Георгиев пропустил 7 шайб в матче с «Колорадо», повторив личный антирекорд в НХЛ. Поражение – 14-е в 19 играх за «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против своего бывшего клуба (4:7). 29-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков, в 4-й раз за карьеру в лиге пропустив 7 шайб в рамках регулярных чемпионатов (еще один такой матч был в плей-офф).