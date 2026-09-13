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В Верхнетоемском округе ремонт Корниловской школы затягивается

В Верхнетоемском округе ремонт Корниловской школы затягивается

После завершения работ 202 ученика смогут вернуться в здание и вновь учиться в одну смену.В поселке Двинской Верхнетоемского округа продолжается капитальный ремонт Корниловской средней школы.

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