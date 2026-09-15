Human Rights Watch: Houthi attacks on commercial ships could be war crimes

Recent attacks by Houthi militants on ships in the Red Sea and the Gulf of Aden may constitute war crimes, Human Rights Watch said Tuesday.
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