Песков рассказал об охране Путина после покушения на премьера Словакии Фицо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности Президента России Владимира Путина в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не вводились, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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