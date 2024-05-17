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The Moscow Post

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Песков рассказал об охране Путина после покушения на премьера Словакии Фицо

Песков рассказал об охране Путина после покушения на премьера Словакии Фицо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности Президента России Владимира Путина в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не вводились, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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