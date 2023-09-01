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«Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь». Щербакова открыла линейку по случаю Дня знаний в лицее № 3 Норильска

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию открыла торжественную линейку, посвященную всемирному Дню знаний, в лицее № 3 Норильска.

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