В Тарко-Сале следователь рассказали школьникам о безопасности в Сети

В школе № 1 города Тарко-Сале прошел урок мужества. Его провел старший следователь Пуровского межрайонного следственного отдела управления СК России по ЯНАО Георгий Исаков, сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии