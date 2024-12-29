В столице Крыма Госавтоинспекция вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили водителей с наступающими праздниками

Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасный Новый год». В ходе мероприятия Полицейский Дед Мороз и Снегурочка вручали водителям елочные игрушки по тематике Правил дорожного движения, которые делали дети со всей территории Республики Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил боевиков и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области
- Командующий Балтийским флотом принял участие в церемонии открытия бюста адмирала Владимира Егорова
- Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Тульских десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области
Свежие комментарии