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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance посвящён городу Нео-Сити** Sega и ...

Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance посвящён городу Нео-СитиSega и разработчик Lizardcube выпустили новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance, представляющий Нео-Сити и предлагающий еще один взгляд на стилизованное действие игры.

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