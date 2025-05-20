Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance посвящён городу Нео-Сити** Sega и ...

Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance посвящён городу Нео-СитиSega и разработчик Lizardcube выпустили новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance, представляющий Нео-Сити и предлагающий еще один взгляд на стилизованное действие игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)