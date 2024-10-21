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Шалимов раскритиковал поведение Барко после замены: «Ты же показываешь неуважение к персоналу»

Шалимов раскритиковал поведение Барко после замены: «Ты же показываешь неуважение к персоналу»

Бывший футболист сборных СССР и России Игорь Шалимов высказал мнение о поведении полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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