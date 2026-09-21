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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о Кисляке: «Дружба началась с основной команды. Попали к футболистам, которые 15 лет играют, а нам всего по 15 лет!»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что связывает его с полузащитником Матвеем Кисляком . «Именно такая дружба, чтобы прям мы подружились и были близки, – она началась именно с основной команды.

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