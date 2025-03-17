Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Wladivir Kritski
    с такими "друзьями" и врагов не надо ...Токаев вступил на...
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    завтра наш верховный, на радостях переговоров с заокеанским брехлом, и казахского "друга" как и таджикского, примет в...Токаев вступил на...
  • Александр Мельников
    Какая переемственность?, какие чингизиды и "Золотая Орда"? Кто Вы, мистер казах? Вам от силы сто лет, вас дедушка Лен...Токаев вступил на...

Токаев вступил на путь Украины

Токаев вступил на путь Украины

Политнавигатор Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа.

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Комментарии
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Александр Мельников
Какая переемственность?, какие чингизиды и &quot;Золотая Орда&quot;? Кто Вы, мистер казах? Вам от силы сто лет, вас дедушка Ленин назначил казахами и мусульманами заодно, до этого Вы назывались туркестанцами, киргизами и Бог ещë как. Чингизиды!! Ваш &quot; учëный&quot;, академик!! тут недавно утверждал, что яблоня впервые произросла на территории Казахстана, в Алма-Ате, почему плод этого дерева и получил своë название!, и, соответственно, первым человеком, его отведамши был!!, вы не поверите, местный баранопас Адам, казах несомненно. Так что, дорогие читатели, все мы немного казахи. Ну и чингизиды до кучи...
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4 час.
Сергей Моисеев
завтра наш верховный, на радостях переговоров с заокеанским брехлом, и казахского &quot;друга&quot; как и таджикского, примет в кремле с лобызанием - они все бывшие коммунисты страну продали
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3 час.
WK
Wladivir Kritski
с такими &quot;друзьями&quot; и врагов не надо ...
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1 час.
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