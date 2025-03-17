Токаев вступил на путь Украины

Александр Мельников

Какая переемственность?, какие чингизиды и "Золотая Орда"? Кто Вы, мистер казах? Вам от силы сто лет, вас дедушка Ленин назначил казахами и мусульманами заодно, до этого Вы назывались туркестанцами, киргизами и Бог ещë как. Чингизиды!! Ваш " учëный", академик!! тут недавно утверждал, что яблоня впервые произросла на территории Казахстана, в Алма-Ате, почему плод этого дерева и получил своë название!, и, соответственно, первым человеком, его отведамши был!!, вы не поверите, местный баранопас Адам, казах несомненно. Так что, дорогие читатели, все мы немного казахи. Ну и чингизиды до кучи...