Политнавигатор Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа.
Токаев вступил на путь Украины
Комментарии
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Александр Мельников
Какая переемственность?, какие чингизиды и "Золотая Орда"? Кто Вы, мистер казах? Вам от силы сто лет, вас дедушка Ленин назначил казахами и мусульманами заодно, до этого Вы назывались туркестанцами, киргизами и Бог ещë как. Чингизиды!! Ваш " учëный", академик!! тут недавно утверждал, что яблоня впервые произросла на территории Казахстана, в Алма-Ате, почему плод этого дерева и получил своë название!, и, соответственно, первым человеком, его отведамши был!!, вы не поверите, местный баранопас Адам, казах несомненно. Так что, дорогие читатели, все мы немного казахи. Ну и чингизиды до кучи...
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4 час.
Сергей Моисеев
завтра наш верховный, на радостях переговоров с заокеанским брехлом, и казахского "друга" как и таджикского, примет в кремле с лобызанием - они все бывшие коммунисты страну продали
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3 час.
WK
Wladivir Kritski
с такими "друзьями" и врагов не надо ...
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1 час.
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