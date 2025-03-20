20 снимков, которые даже для самого фотографа стали неожиданностью

Научиться фотографировать не так уж просто. Можно очень много времени потратить, подбирая нужный свет и ракурс, а можно просто случайно сделать кадр, который повеселит людей и соберет больше лайков, чем профессиональная фотосессия.
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