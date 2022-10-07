Чем сбивать коммерческие дроны

После начала СВО стало ясно, что коммерческие дроны, в просторечии – квадрики, стали основным средством наблюдения и разведки над линией фронта и ближнего тыла.
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