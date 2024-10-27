Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Нубернатор Василий засудит ваш ИИ за издевательство в заголовках.Нубернатор регион...
  • Иван Иванов
    Сколько д.. ма развелось в стране.........«Ветераны России»...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏💐💐💐💐Смолянин пал добр...

В Смоленске УФАС оштрафовало Совкомбанк за неправомерную рекламу

В Смоленске УФАС оштрафовало Совкомбанк за неправомерную рекламу

Вынося вердикт, антимонопольное ведомство руководствовалось нормами федерального закона «О рекламе» Смоленское УФАС оштрафовало Совкомбанк на 200 тыс рублей за рассылку рекламных смс смолянам, не дававшим свое согласие на получение рекламной информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх