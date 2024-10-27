В Смоленске УФАС оштрафовало Совкомбанк за неправомерную рекламу

Вынося вердикт, антимонопольное ведомство руководствовалось нормами федерального закона «О рекламе» Смоленское УФАС оштрафовало Совкомбанк на 200 тыс рублей за рассылку рекламных смс смолянам, не дававшим свое согласие на получение рекламной информации.
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