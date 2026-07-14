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На станциях второго Московского центрального диаметра заработала оплата по биометрии

На станциях второго Московского центрального диаметра заработала оплата по биометрии

До конца года «оплата лицом» появится и на МЦД-3На турникетах станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) заработала оплата проезда по распознаванию лица, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

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