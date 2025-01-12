Гуров счёл крик чиновника на убирающих мазут волонтеров недопустимым

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Российской Федерации Григорий Гуров высказался по поводу того, что ранее замглавы Минобрнауки Краснодарского края позволил себе накричать на участников волонтёрского отряда, которые занимались удалением нефти с территории Черноморского побережья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии