“Наш футбольный симулятор станет эталоном качества, как и всё, что мы делаем”, – сообщил Джанни ИнфантиноВ ходе 74-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) её президент Джанни Инфантино огласил важную новость: организация заключила соглашение с неназванными партнёрами о разработке следующей части популярного футбольного симулятора FIFA.