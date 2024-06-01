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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Наш футбольный симулятор станет эталоном качества, как и всё, что мы делаем...

“Наш футбольный симулятор станет эталоном качества, как и всё, что мы делаем...

“Наш футбольный симулятор станет эталоном качества, как и всё, что мы делаем”, – сообщил Джанни ИнфантиноВ ходе 74-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) её президент Джанни Инфантино огласил важную новость: организация заключила соглашение с неназванными партнёрами о разработке следующей части популярного футбольного симулятора FIFA.

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