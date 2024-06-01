“Наш футбольный симулятор станет эталоном качества, как и всё, что мы делаем”, – сообщил Джанни ИнфантиноВ ходе 74-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) её президент Джанни Инфантино огласил важную новость: организация заключила соглашение с неназванными партнёрами о разработке следующей части популярного футбольного симулятора FIFA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)