В России зафиксировали рост цен на картофель

В России стоимость картофеля растет третью неделю подряд, несмотря на завершение уборочной кампании. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников обратил внимание на то, что в прошлом году картофель продавался по себестоимости, рост цен также связан с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями.