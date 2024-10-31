В России зафиксировали рост цен на картофель

В России стоимость картофеля растет третью неделю подряд, несмотря на завершение уборочной кампании. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников обратил внимание на то, что в прошлом году картофель продавался по себестоимости, рост цен также связан с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями.
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