6 популярных радиостанций 90-х, которых больше нет в эфире

Лихие 90-е годы стали прорывными для российского радиовещания наравне с телевидением. Падение железного занавеса с цензурой Гостелерадио и переход к рыночной экономике привели к образованию десятков независимых коммерческих радиостанций с оригинальной фонотекой и разнообразными радиопрограммами, которые притягивали к магнитофонам миллионы слушателей.