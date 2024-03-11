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6 популярных радиостанций 90-х, которых больше нет в эфире

6 популярных радиостанций 90-х, которых больше нет в эфире

Лихие 90-е годы стали прорывными для российского радиовещания наравне с телевидением. Падение железного занавеса с цензурой Гостелерадио и переход к рыночной экономике привели к образованию десятков независимых коммерческих радиостанций с оригинальной фонотекой и разнообразными радиопрограммами, которые притягивали к магнитофонам миллионы слушателей.

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