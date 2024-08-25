Что случилось с 10 крупнейшими проектами эпохи ICO?

Не все проекты, собравшие рекордные суммы на ICO, смогли добиться успеха. Исследование 10 крупнейших ICO-проектов 2017 года показало, что 3 из них полностью закрылись, а остальные изо всех сил борются за выживание.
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