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Популярные в 70-х туфли вернутся в моду осенью

Популярные в 70-х туфли вернутся в моду осенью

Популярная в 1970-х годах обувь вернется в моду осенью 2026 года. Материал публикует журнал Vogue. Речь идет о французских танцевальных туфлях, которые представляют собой смесь джазовок и классических дерби.

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