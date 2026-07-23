Популярные в 70-х туфли вернутся в моду осенью

Популярная в 1970-х годах обувь вернется в моду осенью 2026 года. Материал публикует журнал Vogue. Речь идет о французских танцевальных туфлях, которые представляют собой смесь джазовок и классических дерби.
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