Эксперты «Ночи выборов» сравнят избирательные системы России и Запада

В Москве 8 сентября в десятый раз пройдет Всероссийский марафон «Ночь выборов», где ведущие отечественные эксперты спрогнозируют итоги избирательной кампании-2024, а также обсудят, чьи выборы лучше — российские или западные.
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