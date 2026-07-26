Астрологический прогноз на неделю: советы для каждого знака Зодиака

На предстоящей неделе существует необходимость пересмотреть обычный темп жизни. Множество ситуаций потребуют гибкости: ответы могут задерживаться, планы придется корректировать, а договоренности обсуждать заново.
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