Reuters: европейские дипломаты испытывают сильный страх, что Трамп прекратит помощь Украине

Информационное агентство Reuters сообщило, что дипломаты некоторых европейских стран опасаются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства может прекратить оказывать помощь Украине и отказаться от обязательств Вашингтона по защите союзников по НАТО.