Координационный совет ВСД «Русский Лад» поддерживает заявление Президиума ЦК КПРФ «За достойную жизнь и политику победы!»

Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники! Вот уж действительно – Пушкин наше всё. Пушкин – везде. И Пушкин – это обо всём.
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