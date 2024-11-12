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Царьград

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Крановщика будут судить за поджог военкомата в Москве

Крановщика будут судить за поджог военкомата в Москве

По версии следствия, действиями поджигателя руководил украинский куратор – разведчик.Некий Сергей Андреев предстанет перед 2-м Западным окружным военным судом по обвинению в госизмене и террористическом акте.

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