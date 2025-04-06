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Царьград

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Трагедия в деревне Липная Горка: три жертвы и один раненый в результате стрельбы

Трагедия в деревне Липная Горка: три жертвы и один раненый в результате стрельбы

В деревне Липная Горка Ленинградской области задержан житель, подозреваемый в убийстве троих человек и ранении четвёртого из ружья.

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