Аргументы недели
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Аргументы недели

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Геронтолог Шелобанова назвала критическим давление 180/120 и выше

Геронтолог Шелобанова назвала критическим давление 180/120 и выше

При каком давлении нужно срочно вызывать скорую, а при каком — просто принять таблетку? О том, когда можно подождать, а когда нельзя терять ни минуты, «Аргументам недели» рассказала практикующий терапевт и геронтолог Анна Шелобанова.

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