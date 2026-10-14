За шесть лет статья 248.2 АПК РФ превратилась из средства защиты подсанкционных лиц в инструмент, которым запрещают не только иностранные разбирательства, но и исполнение решений, а иногда — действия арбитров и третьих лиц.
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