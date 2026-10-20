Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал, сколько политического времени осталось у Зеленского:00:33 – С чем Стив Уиткофф приедет в Москву после Осло?05:25 – Вероятность смены власти в Европе;07:11 – Зачем американским избирателям украинский кейс?12:23 – Об итогах противостояния Трампа и Зеленского;19:11 – Влияние ситуации в Киеве на договороспособность киевского режима.