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От кикиморы до лешего: где обитают герои русского фольклора

От кикиморы до лешего: где обитают герои русского фольклора

Герои русского фольклора знакомы каждому с детства. Все знают истории про лесных обитателей, магических существ и волшебных духов, однако вы когда-нибудь задумывались, где именно их можно повстречать? Ведь не в каждом же лесу и не на каждом болоте можно увидеть лешего или кикимору.

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