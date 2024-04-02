От кикиморы до лешего: где обитают герои русского фольклора

Герои русского фольклора знакомы каждому с детства. Все знают истории про лесных обитателей, магических существ и волшебных духов, однако вы когда-нибудь задумывались, где именно их можно повстречать? Ведь не в каждом же лесу и не на каждом болоте можно увидеть лешего или кикимору.