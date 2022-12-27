Экс-депутат ЕП Филиппо заявил, что Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом, который уже не имеет ничего общего с политической реальностью в США.
Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом, который уже не имеет ничего общего с политической реальностью в США.
Свежие комментарии