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Экс-депутат ЕП Филиппо заявил, что Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом

Экс-депутат ЕП Филиппо заявил, что Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом, который уже не имеет ничего общего с политической реальностью в США.

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