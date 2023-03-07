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Ротенберг об академии «Сочи»: «Воспитанникам открывается путь в национальную сборную»

Борис Ротенберг подвел итоги первого года работы академии «Сочи». «Сочи – это единственный город России, где дети и взрослые могут тренироваться круглый год.

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