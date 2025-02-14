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Ефимов: В ТиНАО будет построено предприятие по производству готовых блюд

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Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки и подготовил участок для создания промышленно-производственного комплекса в рамках крупного инвестиционного проекта (МаИП).

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