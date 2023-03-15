Парламентская газета

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Карасин назвал одно из ключевых направлений внешней политики России

Карасин назвал одно из ключевых направлений внешней политики России

Одним из ключевых направлений российской внешней политики в условиях продолжающегося с подачи Запада разрушения глобального миропорядка является формирование более справедливого и основанного на принципах Устава ООН многополярного мироустройства.

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