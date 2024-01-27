«Как осьминог». Джеймс Ваулз поделился инсайдами работы с Хэмилтоном

«Как осьминог». Джеймс Ваулз поделился инсайдами работы с ХэмилтономLAT Images / MercedesБывший главный стратег Mercedes, ныне руководитель Williams Джеймс Ваулз рассказал о природном таланте семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона.
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