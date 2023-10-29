«Подражают зарубежным конструкциям»: в аргентинской прессе оценили новую российскую САУ «Мальва»

Минобороны РФ сообщило о начале поставок первых партий новых самоходных гаубиц 2С43 «Мальва». Система массой 32 тонны основана на 152-мм артиллерийском орудии, установленном на грузовике 8×8 производства БАЗ.
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