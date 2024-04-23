Американское ядерное оружие вызвало новый раскол власти в Польше

Президент и премьер Польши поспорили о необходимости размещения ядерного оружия США @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Дискуссия о размещении американского ядерного оружия в Польше получила неожиданное развитие.
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