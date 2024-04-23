Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белевский
    Вова, обеспечь жильём Россиян, а потом делай пожертвования ЧуркаМ...В Казахстане недо...
  • vagas Karlito
    Станет совсем плохо  возьмем на прокорм как губернию!))Финны решили пока...
  • Анжела
    я тебе сейчас одну умную вещь скажу, только ты не обижайся - мы их таки не просто так кормим! тока тсссссссВ Казахстане недо...

Американское ядерное оружие вызвало новый раскол власти в Польше

Американское ядерное оружие вызвало новый раскол власти в Польше

Президент и премьер Польши поспорили о необходимости размещения ядерного оружия США @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Дискуссия о размещении американского ядерного оружия в Польше получила неожиданное развитие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх