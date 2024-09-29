«Я не воспитывала мажора»: Дубцова прокомментировала дорогие покупки сына

Певица Ирина Дубцова прокомментировала дорогостоящие покупки 18-летнего сына, Артема Черницына. Она рассказала, что после приобретения автомобиля BMW X4 M Competition за 15 миллионов рублей наследник собирается получить права.
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