"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Благовещенска, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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