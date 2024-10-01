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"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Благовещенска, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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