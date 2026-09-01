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GOLD short at vwap

GOLD short at vwap

GOLD short at vwap Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD short at vwap i`m looking for a short at vwap $4512 - $4530 best confirmation big delta absorbtion at i showed to u in a video target 2nd and 2.

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