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ЦАХАЛ: Началась контртеррористическая операция против ХАМАС на севере Газы

Израиль начал новую сухопутную операцию против ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в ходе которой были нанесены удары по нескольким объектам инфраструктуры палестинского движения.

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