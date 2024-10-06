ЦАХАЛ: Началась контртеррористическая операция против ХАМАС на севере Газы

Израиль начал новую сухопутную операцию против ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в ходе которой были нанесены удары по нескольким объектам инфраструктуры палестинского движения.
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